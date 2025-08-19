الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في 5 أشهر مع ترقب اتفاق سلام محتمل بأوكرانيا

أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء عند أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر مع ترقب المستثمرين لإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في أعقاب قمة الولايات المتحدة وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي أمس.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة. وسجلت أيضا معظم البورصات الأوروبية ارتفاعا بفعل آمال تحقيق مزيد من التقدم نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم ضمانات أمنية لكييف في قمة أمس الاثنين دون أن يكشف عن تفاصيل.

وقال ترامب إن الترتيبات جارية لعقد قمة ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

وأضاف اليوم أنه يأمل في أن يمضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو تحقيق السلام لكنه أشار إلى احتمال عدم رغبة بوتين في إبرام اتفاق.

وانخفضت أسهم الدفاع الأوروبية 2.6 بالمئة مسجلة أسوأ أداء يومي لها خلال ما يزيد على شهر.

وهوى سهم ليوناردو الإيطالية 10.2 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض على المؤشر. وهبط سهما هينسولدت ورينك جروب 9.5 بالمئة و8.3 بالمئة على الترتيب. وانخفض أيضا سهم راينميتال 4.9 بالمئة.

وقال نيك سوندرز الرئيس التنفيذي لمنصة تداول الأسهم ويبول البريطانية “يشهد باقي السوق ارتفاعا حذرا… وهذا يعكس حقيقة ما نعتقده بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام”.

وقفز سهم جيه.دي سبورتس 6.9 بالمئة بعد أن رفع دويتشه بنك السعر المستهدف لسهم شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية إلى 100 بنس من 85 بنسا.