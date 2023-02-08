الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في أكثر من تسعة أشهر اليوم الأربعاء وسط حصول المستثمرين على مؤشرات إيجابية من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول أمس الثلاثاء فيما أدت التوقعات المتفائلة لشركتي ليندا واكزو نوبل إلى ارتفاع أسهم قطاعي المواد الخام والكيماويات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة مسجلا أقوى مستوى منذ أبريل نيسان 2022، وتصدرت أسهم قطاع الكيماويات قائمة الرابحين.

وقفز سهما عملاقة الغاز الألمانية ليندا 2.4 بالمئة وصانعة مواد الطلاء الهولندية اكزو نوبل 6.5 بالمئة بعد رفع توقعات أرباح 2023.

كما قفز سهد شركة التكرير الفنلندية نيستي 11 بالمئة ليصبح الأفضل أداء على المؤشر ستوكس600.

وصعد سهم شركة الطاقة النرويجية إكوينور 6.1 بالمئة بعد تحقيق أرباح تشغيلية معدلة قياسية بلغت 74.9 مليار دولار لعام 2022.

وارتفع سهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي المملوك للدولة 1.4 بالمئة بعد تسجيل أرباح ربع سنوية أكبر كثيرا من المتوقع.