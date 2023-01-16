الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى لها في 9 أشهر

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في حوالي تسعة أشهر الاثنين، وإن كان ذلك في تعاملات خفيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة، حيث ساعدت أسهم شركات العقارات والتجزئة على تعويض الخسائر في القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 بالمئة عند 454.6 نقطة- أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022 – مع مواصلة الأسهم العالمية تعزيز مكاسب العام الجديد المدفوعة بالآمال في تعافي الاقتصاد الصيني وتخفيف ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة وأوروبا.

وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 6.6 بالمئة منذ بداية العام، إذ عزز الطقس الدافئ الآمال في تراجع أزمة الطاقة الأوروبية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة إلى 7860.1 نقطة مقتربا من أعلى مستوى له عند 7903.50 نقطة.

وزاد كل من المؤشرين داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3 بالمئة، كما صعد المؤشر الرئيسي الإيطالي 0.5 بالمئة.

وقفز سهم تيمينوس السويسرية للبرمجيات المالية بنسبة 8.9 بالمئة بعد أن ترك الرئيس التنفيذي ماكس شوارد منصبه في الشركة، التي كانت تتعرض لضغوط من المساهمين.

كما ارتفع سهم ماركس آند سبنسر بنسبة 2.9 بالمئة بعد أن قالت شركة متاجر الملابس والأغذية البريطانية إنها تخطط لفتح 20 متجرا جديدا في السنة المالية 2023-2024 كجزء من استثمار بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني (587 مليون دولار).

وزاد سهم سيكا السويسرية لتصنيع كيماويات البناء 3.5 بالمئة بعد الموافقة على بيع جزء من أعمال الشركة إلى مجموعة إنيوس للكيماويات والطاقة ومقرها المملكة المتحدة.