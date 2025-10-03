الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل بدعم البنوك والرعاية الصحية

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي لها في خمسة أشهر إذ قادت أسهم قطاع الرعاية الصحية وشركات التعدين المكاسب خلال اليوم مع ارتفاع المعنويات بسبب زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة عند الإغلاق ليصل إلى أعلى مستوى للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 2.8 بالمئة. وسجل المؤشر مستويات قياسية خلال منتصف التعاملات في وقت سابق من الأسبوع.

وحققت أسهم قطاع الرعاية الصحية أكبر المكاسب بارتفاعها 1.3 بالمئة مع صعود سهم أسترازينيكا 1.6 بالمئة وسهم نوفو نورديسك 2.1 بالمئة. وتفوق أداء القطاع على نظرائه هذا الأسبوع بعد أن خففت صفقة تسعير الأدوية التي أبرمتها شركة فايزر الأمريكية من حالة عدم اليقين.

وقال محللون في شركة غلوبال ويلث مانغمنت التابعة لبنك يو.بي.إس في مذكرة “رغم أن صفقة فايزر ليست إشارة ‘واضحة تماما‘ للقطاع في ظل عدم وجود تفاصيل رئيسية بشأن الرسوم الجمركية، من المتوقع أن يدعم ارتفاع المعنويات على المدى القريب والعوامل القوية على المدى الطويل التوقعات الإيجابية”.

وزادت أسهم البنوك واحدا بالمئة. وصعد سهم رايفايزن 7.4 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعدما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي ينظر في رفع العقوبات المفروضة على الأصول المرتبطة بالثري الروسية أوليج ديريباسكا لتعويض البنك النمساوي.

وربح سهم بنك إيه.بي.إن امرو الهولندي 2.7 بالمئة بعد أن رفع جولدمان ساكس تصنيفه.

وارتفع مؤشر الموارد الأساسية، الذي يضم كبرى شركات التعدين في أوروبا، بنسبة 1.7 بالمئة متأثرا بصعود أسعار المعادن الأساسية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 إلى مستويات قياسية بدعم من الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة ومن انتعاش قطاع الرعاية الصحية مما أدى إلى تضييق الفجوة مع وول ستريت.

وصعد المؤشر 12.4 بالمئة منذ بداية العام مقابل ارتفاع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي بنسبة 14.7 بالمئة.