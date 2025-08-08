الأسهم الأوروبية تسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ 3 أشهر بدعم من البنوك

سجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسبها الأسبوعية في اثني عشر أسبوعا اليوم الجمعة بدعم من أسهم البنوك، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، ليصل إجمالي مكاسبه الأسبوعية إلى 2.2 بالمئة.

وصعد مؤشر البنوك في منطقة اليورو 1.9 اليوم، محققا أفضل أداء للقطاعات منذ بداية العام بمكاسب 56.8 بالمئة.

واستفادت أسهم البنوك من لجوء المستثمرين إلى الأسهم المحلية نظرا لعدم اليقين المحيط بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، في حين سلط المحللون الضوء أيضا على أداء الشركات القوي خلال موسم إعلان النتائج.

وقال محللون استراتيجيون في (بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش) “عادت القطاعات المالية لتكون الأكثر تميزا”.

وعالميا، يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية بعد أن أفادت بلومبرج نيوز بأن الولايات المتحدة وروسيا تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، والذي من شأنه أن يثبت احتلال موسكو للأراضي التي استولت عليها خلال غزوها.

وانخفضت أسهم قطاع الدفاع 0.8 بالمئة خلال اليوم، مسجلة مكاسب سنوية 51.4 بالمئة، بفارق ضئيل عن القطاع المصرفي.

وانخفضت أسهم شركة إعادة التأمين الألمانية “ميونيخ ري” 7.2 بالمئة، وصنفت من بين أكبر الخاسرين على المؤشر القياسي بعد أن خفضت توقعاتها لإيرادات التأمين للسنة المالية.

وهبطت أسهم قطاع التأمين 1.6 بالمئة، بعد يوم من تسجيلها أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أنه من بين 198 شركة مدرجة على المؤشر ستوكس 600 أعلنت عن أرباحها حتى يوم الثلاثاء، تجاوزت 53 بالمئة منها توقعات المحللين.