الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في 2023

تراجعت الأسهم الأوروبية (الجمعة24-2-2023) لتنهي الأسبوع على انخفاض بعدما غذت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخاوف من أن تستمر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا واحدا بالمئة ليتخلى عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما جاء التضخم في الولايات المتحدة أكبر من المتوقع، مما عزز المخاوف من أن يضطر المركزي الأمريكي لمواصلة رفع الفائدة لفترة أطول في أكبر اقتصاد في العالم.

وأنهى المؤشر الأوروبي الأسبوع منخفضا 1.4 بالمئة، وتصدرت أسهم شركات التعدين الخاسرين مع انخفاض أسعار المعادن في ظل ضعف الطلب في الصين وارتفاع الدولار.