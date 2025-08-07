الأسهم الأوروبية تسجل أكبر قفزة في أسبوعين وسط آمال انتهاء الصراع الروسي الأوكراني

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس أكبر ارتفاع يومي لها في أكثر من أسبوعين مدعومة بصعود أسهم القطاع المالي وسط تقييم من المستثمرين لأرباح الشركات المتباينة والرسوم الجمركية الأمريكية وترقب انفراجة محتملة من شأنها إنهاء الصراع الروسي الأوكراني.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.9 بالمئة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع واحد في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبية اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2010 ومؤشر قطاع التأمين 1.6 بالمئة إلى مستوى قياسي.

وصعدت أسهم القطاع المالي خلال الأسابيع الماضية مع بحث المستثمرين عن مجالات السوق الأقل تعرضا لحالة الضبابية التجارية.

ودخلت رسوم الاستيراد المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الشركاء التجاريين حيز التنفيذ اليوم في حين لا تزال المفاوضات جارية مع سويسرا التي تواجه رسوما جمركية تبلغ 39 بالمئة من المرجح أن تلحق أضرارا جسيمة باقتصادها الذي يركز على التصدير.

وأغلقت الأسهم السويسرية على ارتفاع 0.8 بالمئة مع مكاسب لسهمي روش ونوفارتس لإنتاج العقاقير، وهو القطاع الذي لم تشمله حتى الآن الرسوم الجمركية المرتفعة.

زاد من التفاؤل أيضا إعلان الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمعان في الأيام المقبلة، مما يدعم آمال وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا.

وخسر قطاع الدفاع 2.3 بالمئة بعد أن هوى سهم شركة الدفاع الألمانية راينميتال ثمانية بالمئة بعد تراجع توقعات مبيعات الربع الثاني، وهو ما يرجع جزئيا إلى تأخر ترسية عقود دفاع ألمانية.

وقال موهيت كومار الخبير الاقتصادي لدى جيفريز “ينبغي أن يكون لاتفاق السلام (المحتمل) بين روسيا وأوكرانيا (أثر) إيجابي على المستهلكين الأوروبيين ومعنويات المخاطرة وسلبي على أسعار النفط. وينبغي أن تكون القطاعات المستفيدة هي المستهلكون الأوروبيون والقطاعات الحساسة للنمو والقطاعات المرتبطة بالبناء”.

وأضاف “يجب أن يكون ذلك إيجابيا أيضا بالنسبة لشرق أوروبا حيث من المرجح أن تتدفق معظم جهود إعادة الإعمار عبر اقتصادات شرق أوروبا”.

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا على الصعيد العالمي بعد إعلان أن الشركات التي تقدم التزاما بالتصنيع في الولايات المتحدة مثل أبل ستتجنب الرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوروبي 1.7 بالمئة مع ارتفاع أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية بي.إي سيميكونداكتور وإيه.إس.إم.إل هولدنج وساب بما تراوح بين 2.4 بالمئة و4.5 بالمئة.

وقفز أيضا سهما شركتي تصنيع الأدوية الدنمركيتين نوفو نورديسك وزيلاند فارما 6.7 بالمئة و4.7 بالمئة على التوالي بعد أن جاءت بيانات شركة إيلي ليلي الأمريكية المنافسة أقل من التوقعات.

وارتفع سهم أليانز 4.1 بالمئة بعد أن سجلت شركة الخدمات المالية صافي أرباح أعلى من المتوقع في الربع الثاني من العام بينما قفز سهم بنك كيه.بي.سي البلجيكي 6.3 بالمئة إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية بعد رفع توقعاته السنوية لصافي دخل البنك من الفائدة وإجمالي الدخل.

وقفز أيضا سهم بنك رايفايزن الدولي النمساوي 13.9 بالمئة بعد أن رفعت محكمة روسية التجميد المؤقت على أسهم شركة تابعة له في روسيا.