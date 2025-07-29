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الأسهم الأوروبية تصعد مدعومة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والسلع الفاخرة

منذ 5 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مدعومة بمكاسب مجموعة إيسيلور لوكسوتيكا وسط موجة من مكاسب الشركات، في حين يقيم المستثمرون تداعيات اتفاق تجاري جرى توقيعه هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة. وصعدت مؤشرات معظم أسواق المنطقة، وزاد المؤشران داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.5 بالمئة.

وبالنسبة للأسهم الفردية، قفز سهم مجموعة إيسيلور لوكسوتيكا الفرنسية الإيطالية للنظارات 5.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة زيادة الأرباح التشغيلية للنصف الأول من العام على الرغم من الأثر السلبي للرسوم الجمركية.

وصعد سهم شركة فيليبس الهولندية تسعة بالمئة ليتصدر قمة المؤشر بعد أن خفضت شركة الرعاية الصحية توقعاتها لتداعيات الرسوم الجمركية بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعلى الجانب السلبي، تراجع سهم إنش كاب لتوزيع السيارات 6.3 بالمئة وكان الخاسر الأكبر على المؤشر بعد أن سجلت الشركة انخفاضا في أرباح النصف الأول بسبب تأثير الرسوم الجمركية.

    المصدر :
  • رويترز

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