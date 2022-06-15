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الأسهم الأوروبية تصعد مع عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا مفاجئا

منذ ساعتين
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

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انتعشت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن قال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي إن مجلس المحافظين الذي يحدد أسعار الفائدة سيعقد اجتماعا لم يكن على جدول الأعمال لبحث عمليات البيع الأخيرة في أسواق السندات الحكومية.

وتقدم مؤشر لأسهم منطقة اليورو 1.3 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في حين صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة.

وارتفعت أسهم البنوك الإيطالية، التي تضررت في الآونة الأخيرة بفعل مخاوف حيال ارتفاع تكاليف ديون روما.

وتراجعت أسهم بنوك منطقة اليورو تراجعا حاد في الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات بيع في أسواق السندات في جنوب أوروبا بعد أن قال البنك المركزي الأسبوع الماضي إنه لا يرى حاجة لاستحداث أداة جديدة لمساعدة الاقتصادات الأضعف على مواكبة ارتفاع تكاليف الاقتراض فيما ينهي شراء السندات ويتطلع إلى رفع أسعار الفائدة.

وذكرت عدة مصادر مطلعة أن من المقرر عقد الاجتماع المفاجئ للبنك المركزي الأوروبي في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، لكن لم يتضح بعد ما إذا سيصدر بيانا.

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