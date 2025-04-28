الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع قبيل صدور بيانات وأرباح الشركات

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها، اليوم الاثنين، مع ارتفاع معظم المؤشرات الفرعية، إذ ظل المستثمرون متفائلين إزاء تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل صدور بيانات اقتصادية وإعلان أرباح عدد من الشركات هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.5 بالمئة مسجلا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق منذ يناير كانون الثاني.

وأظهرت إخطارات لشركات أن الصين أعفت بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية تبلغ 125 بالمئة، مما يشير إلى استعدادها لتهدئة الصراع بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولم يؤيد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد تأكيد الرئيس دونالد ترامب بدء محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع الصين، وقال إنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس تحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ. ونفت بكين في وقت سابق إجراء أي محادثات.

وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي السوق لدى سيتي إندكس “هناك تحسن في المزاج العام تجاه احتمال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين”.

وأضافت “ما دمنا نرى التزام ترامب بموقف أقل عدوانية، فإن ذلك يمكنه أن يزيد التفاؤل”.

وقاد مؤشر الرعاية الصحية المكاسب إذ قفز 1.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم نوفو نورديسك الدنمركية لتصنيع الأدوية 2.6 بالمئة.

كما صعد مؤشر البنوك الأوروبية واحدا بالمئة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقارير عن التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة. ومن المتوقع صدور تقرير التوظيف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

من المقرر أن تعلن بنوك إتش.إس.بي.سي وسوسيتيه جنرال ودويتشه وباركليز أرباحها هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أيضا هذا الأسبوع إعلان أرباح أربع شركات تكنولوجيا عملاقة هي أبل ومايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز.