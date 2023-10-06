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الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع لكنها تواصل الخسائر الأسبوعية

منذ دقيقة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة، بعد أسبوع مضطرب بتأثير من مكاسب الأسهم الأمريكية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية، بينما أشار تقرير الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى أن أسعار الفائدة ربما تظل مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من عوائد السندات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.8 بالمئة اليوم الجمعة مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت أيضا. لكن مؤشر ستوكس القياسي تراجع لثالث أسبوع.

وسجل المؤشر أدنى مستوى في ستة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية والأوروبية إلى أعلى مستوى مسجل منذ عدة سنوات بفضل قوة البيانات الأمريكية وتوقعات بأن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي وبلغت تقريبا مثلي توقعات خبراء اقتصاد أجرت رويترز استطلاعات لآرائهم عند 170 ألف وظيفة.

وأغلقت أغلب القطاعات الفرعية الأوروبية على ارتفاع. وصعد قطاع البيع بالتجزئة الذي تصدر المكاسب 2.3 بالمئة بتعزيز من قفزة نسبتها ستة بالمئة في سهم زالاندو، إذ سارع المستثمرون إلى شراء أسهم بأسعار أقل أملا في أن تكون نتائج الربع الثالث قوية في قطاع البيع بالتجزئة الضعيف.

    المصدر :
  • رويترز

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