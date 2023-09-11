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الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مدعومة بأسهم التعدين

منذ 46 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الاثنين مدعومة بصعود أسهم شركات التعدين جراء ارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة وقرار البنك المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى في أسبوع تقريبا.

وقفزت أسهم شركات التعدين 2.4 بالمئة مع ارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية مدعومة بتوقعات زيادة الطلب من الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وأدت بيانات التضخم الإيجابية وإجراءات التحفيز الاقتصادي المستمرة في بكين إلى زيادة المؤشرات الدالة على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد تحدد بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع عالميا بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الإقراض الرئيسي عند 3.75 بالمئة عندما يجتمع الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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