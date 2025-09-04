الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق الخميس مع صعود البورصات بفضل زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة، كما تلقى المؤشر الرئيسي دعما من انحسار الضغط على سوق السندات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.66 بالمئة ليصل إلى 550.39 نقطة. وقاد مؤشرا الإعلام والاتصالات المكاسب بارتفاعهما بنحو 1.9 بالمئة لكل منهما.

وفي الوقت نفسه، عززت بيانات ضعيفة عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة. وأظهرت البيانات زيادة التوظيف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع في أغسطس آب. وأشار عدد من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، الذين تحدثوا أمس الأربعاء، إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

ويتحول الاهتمام الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية المرتقبة غدا الجمعة والتي قد تعزز رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وتراجعت عوائد سندات منطقة اليورو بانخفاض عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما إلى 3.3439 بالمئة وهبوط نظيرتها الفرنسية إلى 4.402 بالمئة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران 2009 بسبب المخاوف من انهيار الحكومة مرة أخرى.

ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة. وعادة ما يشكل شهر سبتمبر أيول فترة صعبة للأسواق.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع المنتجات الفاخرة المنكشفة على الصين بانخفاض سهم بربري العملاقة للأزياء وكريستيان ديور وإل.في.إم.إتش بنسبة تتراوح بين 2.8 بالمئة و4.2 بالمئة. وتراجعت البورصات الصينية خلال الليل على خلفية تقارير تفيد بأن بكين تريد الحد من ارتفاع الأسهم كثيرا.

وأثرت الانخفاضات على مؤشر المنتجات الفاخرة الأوروبي فخسر 1.24 بالمئة وتصدر خسائر القطاعات.

وأثر مؤشر السفر والترفيه أيضا على المؤشر الرئيسي، وانخفض 0.8بالمئة مع نزول سهم ريان إير 3.2 بالمئة وهبوط سهم إيزيجيت 4.2 بالمئة.

وتراجع سهم سانوفي 8.3 بالمئة ليصل إلى قاع المؤشر ستوكس بعد أن جاءت بيانات عن تجارب المرحلة الأخيرة لعقار أمليتيليماب التجريبي لعلاج أمراض الالتهاب دون توقعات السوق.

وخسر سهم شركة فولفو للسيارات 3.3 بالمئة بعد انخفاض المبيعات تسعة بالمئة في أغسطس آب عن العام السابق، وتراجع سهم شركة سي.في.سي للاستثمار المباشر 6.3 بالمئة بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول.