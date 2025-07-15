الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض وسط توتر تجاري مع واشنطن

أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع اليوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم قطاعي المال والرعاية الصحية، في وقت يقيم فيه المستثمرين أي أنباء عن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فضلا عن بيانات التضخم الأمريكية الأحدث.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة وسجّلت معظم المؤشرات في المنطقة خسائر مع انخفاض مؤشر إيبكس الإسباني 1.1 بالمئة.

واتهم الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين واشنطن بعرقلة التوصل إلى اتفاق تجاري محذرا من اتخاذ إجراءات مضادة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على الحوار وإن وفدا من الاتحاد الأوروبي سيزور الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات.

وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق لدى سيتي إندكس “ما نشهده الآن هو انعكاس لحالة عدم اليقين المحيطة بالمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

وأضافت “الصمت المطبق في هذا الملف يثير قلق المستثمرين، فهم يريدون معرفة ما إذا كان يمكن تحسين نسبة الرسوم البالغة 30 بالمئة”.

ورغم أن معهد “زد.إي.دبليو” الألماني لأبحاث الاقتصاد أشار إلى ارتفاع مؤشر الثقة لدى المستثمرين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يوليو تموز، فإن اقتصاديين حذروا من أن أي تفاؤل قد يتبدد في حال فشل الاتفاق التجاري مع واشنطن.

في المقابل، بدأت البنوك الكبرى إعلان نتائج أعمالها في الربع الثاني، وسط مراقبة دقيقة لتوقعات أرباحها ومدى تأثرها بالرسوم الجمركية.

وفي منطقة اليورو، تراجع مؤشر البنوك 1.1 بالمئة مع انخفاض أسهم كل من كومرتس بنك الألماني وبانكو بي.بي.إم الإيطالي وسوسيتيه جنرال الفرنسي بأكثر من اثنين بالمئة.

وتراجع قطاع الرعاية الصحية أيضا مع انخفاض سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك 2.3 بالمئة.