الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الجمعة مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال شركات متباينة في انتظار التطورات المتعلقة بإطار عمل اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتقلبت الأسواق صعودا وهبوطا وسط احتمالات بإبرام اتفاق بين بروكسل وواشنطن، وذلك بعد أسبوع حافل بالمحادثات التجارية مع واشنطن أسفرت عن اتفاقات مع كل من اليابان وإندونيسيا والفلبين.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، وهو أدنى مستوى له خلال الجلسة، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تراجع فرص التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

لكن المؤشر قلص خسائره بعد أن أكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن اتفاقا لفرض رسوم جمركية 15 بالمئة على السلع الأوروبية لا يزال قيد الإعداد.

وأغلق المؤشر على انخفاض 0.2 بالمئة مع تراجع معظم البورصات، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب متواضعة على أساس أسبوعي.

وقال جاك ألين-رينولدز نائب كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في كابيتال إيكونوميكس “من الصعب وصف هذا الاتفاق بأنه جيد، لكنه على الأقل سيجنب فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى بكثير، وأي رد فعل مضاد من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “الاتفاق المحتمل مع الولايات المتحدة سيزيل خطرا كبيرا من على الطاولة حاليا، مما يضعف مبررات خفض أسعار الفائدة في الوقت القريب”.

وفي الوقت نفسه، تأثرت الأسواق بارتفاع عوائد السندات بعدما قلّصت تعليقات البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس 24\7\2025 التوقعات بإجراء خفض وشيك لأسعار الفائدة.

واستمرت الشركات في الإعلان عن أرباحها الفصلية.

وكانت شركة بوما للملابس الرياضية أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر، إذ هوت أسهمها 16 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من أربعة أشهر.

جاء ذلك بعد أن خفضت الشركة توقعاتها السنوية وأعلنت عن نتائج فصلية أضعف من المتوقع.

وتراجعت أسهم شركة “جيه.دي سبورتس” المدرجة في بورصة لندن 0.7 بالمئة.