الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع بعد بيانات وظائف أمريكية ضعيفة

تخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسب حققتها في وقت مبكر من الجلسة لتغلق على انخفاض اليوم الجمعة، متأثرة بتراجع أسهم الطاقة والمؤسسات المالية، وسط تحول المستثمرين إلى الحذر بعد أن جاءت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع مما زاد المخاوف من مشاكل في أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.16 بالمئة عند 541.21 نقطة، وسط تراجع كبير لمؤشر الطاقة بلغ 1.8 بالمئة، في انعكاس لانخفاض أسعار النفط وسط توقعات متزايدة بزيادة المعروض.

وانخفض معدل نمو الوظائف الأمريكي بشكل حاد في أغسطس آب، مما أكد أن أوضاع سوق العمل بدأت تضعف، وعزز من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي السوق لدى سيتي إندكس “هناك بالتأكيد علامات على حدوث تصدع، وهذا ما يثير قلق السوق”.

وأضافت “انصب التركيز في بادئ الأمر على توقعات خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة ، ويبدو أن هذا قد تحول إلى المخاوف بشأن ما يعنيه هذا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وما إذا كان المجلس الاحتياطي قد تأخر بالفعل عن الركب”.

وتعرضت أسهم البنوك الأوروبية الإقليمية لضغوط، إذ تراجعت 1.3 بالمئة. وغالبا ما تتراجع أسهم البنوك عندما تتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة.

وخسر مؤشر التأمين 0.6 بالمئة بينما تراجع مؤشر الخدمات المالية 0.3 بالمئة.

وقفز سهم هيكساجون بنحو 7.4 بالمئة بعد أن وافقت مجموعة التكنولوجيا الصناعية السويدية على بيع أعمالها في مجال التصميم والهندسة إلى شركة كادينس مقابل 2.7 مليار يورو (3.16 مليار دولار).

وهوى سهم تيمينوس 16 بالمئة، مسجلا أدنى مستوياته في المؤشر القياسي بعد أن أنهت مجموعة البرمجيات المصرفية العلاقة مع رئيسها التنفيذي، جان بيير برولارد.

وسجلت الأسهم الفرنسية أداء أقل من أداء المؤشر القياسي حتى الآن خلال العام الجاري. وقد خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد بعد انهيار حكومتها السابقة العام الماضي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.1 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بينما صعد معدل التوظيف في المنطقة 0.1 بالمئة على أساس ربع سنوي و0.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.