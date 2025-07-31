الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى لها

أغلقت الأسهم الأوروبية الخميس عند أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع وسط خيبة أمل المستثمرين بسبب سلسلة من نتائج أعمال شركات مثل سانوفي وفيراري، بينما تراجعت أسهم شركات صناعة المشروبات، متأثرة بفرض رسوم جمركية أمريكية 15 بالمئة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.75 بالمئة، وكان أداء الأسهم الإيطالية هو الأضعف من بين البورصات الرئيسية، إذ سجلت انخفاضا 1.5 بالمئة.

وهوى سهم فيراري الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة 11.7 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ إدراجه قبل تسع سنوات. وأثر السهم بالسلب أيضا على قطاع السيارات على المؤشر الأوروبي، إذ خسر مؤشر القطاع نحو أربعة بالمئة.

وانخفض سهم شركة الأدوية سانوفي 7.8 بالمئة بعد إعلانها عن نتائج أعمال جاءت دون المتوقع، لكنها قالت إنه قد يكون هناك إمكان للتعامل مع أثر الرسوم الجمركية الأمريكية.

وواصلت أسهم البنوك في منطقة اليورو مسيرتها الصعودية، إذ ارتفعت 0.7 بالمئة اليوم وفاق أيضا أداؤها بفارق ضخم أداء السوق الأوسع نطاقا في يوليو تموز.

وحقق القطاع مكاسب شهرية بلغت 49 بالمئة مقارنة بارتفاع المؤشر الأوروبي 7.6 بالمئة.

أصيبت شركات صناعة المشروبات بخيبة أمل بسبب تصريحات من دبلوماسيين أوروبيين قالوا إن صادرات النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد ستواجه رسوما جمركية أمريكية دون التوصل إلى اتفاق مختلف في محادثات من المتوقع أن تستمر في الخريف.

وأغلق مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات الأوسع نطاقا على المؤشر ستوكس على انخفاض 2.6 بالمئة.