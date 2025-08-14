الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها في شهرين مدعومة بأرباح الشركات

أغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين، اليوم الخميس، بدعم كبير من أداء أسهم قطاعات الطيران والدفاع والمالية مع تقييم المستثمرين سلسلة من أرباح الشركات.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 بالمئة مسجلا أعلى أداء يومي له في أسبوعين.

وكانت أسهم القطاع الصناعي من بين أكبر الرابحين ومعها أسهم قطاعي الطيران والدفاع اللذين ارتفع مؤشرهما الأوسع نطاقا 2.2 بالمئة بعد تعرضه لضغوط قبيل قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة.

وقال ريتشارد فلاكس كبير مسؤولي الاستثمار لدى ماني فارم إنه على الرغم من التوقعات بزيادة إنفاق أوروبا على الدفاع، فلا تزال هناك تساؤلات عن موعد إنفاقها ومقدار ما سيذهب إلى الشركات الأوروبية.

كما تحسنت معنويات المستثمرين بسبب تقارير أرباح الشركات المتفائلة. وصعد مؤشر شركات التأمين الفرعي 0.9 بالمئة بعد تداوله في وقت سابق من الجلسة قرب مستويات قياسية مرتفعة لامسها يوم الخميس الماضي.

وسجل سهم أدميرال في بورصة لندن مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 6.6 بالمئة بعد إعلان أرباح قوية للشركة خلال النصف الأول من العام بينما صعد سهم أفيفا 2.6 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2007.

وتراجع سهم شركة المدفوعات الهولندية إيدجن 4.9 بالمئة بعد أن خفضت توقعاتها للإيرادات السنوية.

وهوى سهم إمبريسر 23.4 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 مسجلا أسوأ أداء يومي له منذ مايو أيار 2023، وذلك بعد أن كشفت شركة ألعاب الفيديو عن أرباح تشغيلية للربع الأول وتوقعات الأرباح السنوية أقل كثيرا من توقعات السوق.

وكان سهم إف.إل سميث أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 اليوم بعد تسجيله قفزة 6.7 بالمئة بعد إعلان الشركة الدنمركية لتكنولوجيا التعدين والأسمنت نتائج الربع الثاني وتحديث التوقعات السنوية.