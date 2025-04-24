الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة رغم نتائج متباينة وضبابية تجارية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس مدعومة بأسهم شركات صناعة السيارات والمواد الخام وسط تقييم المستثمرين مجموعة متباينة من نتائج الأعمال والسياسة التجارية الأمريكية سريعة التغير.

وعوض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خسائره في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا 0.4 بالمئة.

وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع السيارات وقطع الغيار المكاسب بارتفاعه 1.9 بالمئة مع تقدم سهم شركة رينو الفرنسية 4.4 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة طفيفة في إيرادات الربع الأول.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات المواد الأولية واحدا بالمئة محققا مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بدعم من ارتفاع أسعار النحاس رغم الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وألمح البيت الأبيض أمس الأربعاء إلى انفتاحه على خفض الرسوم الجمركية الشاملة على الصين. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الرسوم المرتفعة بين الولايات المتحدة والصين لا يمكن أن تستمر، لكنه أشار أيضا إلى أن الخفض لن يأتي من جانب واحد.

وقال جيف يو، كبير استراتيجيي أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بي.إن.واي “تركز الأسواق حاليا على ما إذا كان سيتسنى التوصل إلى اتفاق أم لا… السوق تريد فقط بعض اليقين سواء كان ذلك في ظل اتفاق أو بدونه”.

وتعززت ثقة الأسواق بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

واستعاد المؤشر الأوروبي القياسي أكثر من نصف خسائره بعد انخفاضه بنحو 18 بالمئة عن مستوى غير مسبوق بلغه هذا الشهر بعدما أثارت الرسوم الجمركية الأمريكية مخاوف من ركود عالمي.

وتراجع المؤشر الفرعي لقطاع البنوك واحدا بالمئة. وانخفض سهم بي.إن.بي باريبا الفرنسي 2.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك نتائج فصلية متباينة.

وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات 0.8 بالمئة مع تراجع سهم شركة الاتصالات الفنلندية نوكيا 9.4 بالمئة بعد أن جاءت أرباح الشركة في الربع الأول أقل من التوقعات.

وارتفع سهم أديداس 2.9 بالمئة عقب إعلان شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية مبيعات وأرباح فاقت التوقعات في الربع الأول.

وهبط سهم كيرينج واحدا بالمئة مقلصا خسائره في وقت سابق بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة انخفاضا أكبر من المتوقع في إيرادات الربع الأول.