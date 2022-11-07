الأسهم الأوروبية تفتتح على انخفاض مع هبوط أسهم التعدين

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض (الاثنين 7-11-2022) مع تراجع أسهم شركات التعدين والرفاهية بعد أن تلاشت الآمال في تخفيف الصين قيودها الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 مطلع هذا الأسبوع.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش بعد سلسلة مكاسب امتدت لأربعة أسابيع متتالية.

وتراجعت أسهم شركات التعدين الأوروبية المنكشفة على الصين 0.6 بالمئة كما نزلت أسهم شركات السلع الفاخرة، ومن بينها إل.في.إم.إتش وكرينج وبيرنو ريكار وهيرميس إنترناشونال ما بين 0.7 بالمئة و1.6 بالمئة.

وكرر مسؤولو الصحة في الصين التزامهم بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد-19 مطلع هذا الأسبوع، مما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في تخفيفها. وعلى صعيد منفصل، أظهرت بيانات أن الصادرات والواردات الصينية تقلصت في أكتوبر تشرين الأول ولم تحقق التوقعات.

وعلى الجانب المشرق، ارتفع سهم سويديش ماتش 0.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال لصناعة السجائر أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 16 مليار دولار لشراء نظيرتها السويدية.