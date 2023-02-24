الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع الجمعة، مدعومة بتقارير أرباح متفائلة من شركتي سان جوبان الفرنسية لمواد البناء وإليكتا السويدية للمعدات الطبية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة، متتبعا الارتفاع في الأسواق الآسيوية بعد أن أدى استبعاد بنك اليابان لنهاية مبكرة لسياسة التيسير النقدي إلى انخفاض عوائد السندات على مستوى العالم.

وزاد سهم سان جوبان 5.5 بالمئة، ليعزز قطاع البناء والمواد الخام الأوروبي 0.8 بالمئة بعد أن سجلت الشركة إيرادات سنوية قياسية فاقت توقعات المحللين بنمو قوي في جميع مناطقها أمس الخميس 23\2\2023.

كما قفز سهم إليكتا 7.7 بالمئة لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أرباح جيدة في الربع الثالث.

فيما هبط سهم باسف عملاق الكيماويات الألماني 3.7 بالمئة إذ أشارت الشركة إلى انخفاض في أرباحها السنوية، وقالت إنها تخطط لإلغاء 2600 وظيفة ووقف عمليات إعادة الشراء.