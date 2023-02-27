الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الاثنين، مدعومة بقفزة في أسهم قطاع البيع بالتجزئة بعد تسجيل أسوأ أداء أسبوعي هذا العام بسبب مخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وعززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة. وشهدت الآونة الأخيرة مؤشرات على تراجع ضغوط التضخم الأساسي في منطقة اليورو، لكن المخاوف لا تزال قائمة من احتمال استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول مما كان متوقعا.

وارتفع المؤشر الأوروبي لشركات البيع بالتجزئة 1.5 بالمئة مع صعود أسهم شركة هينيز اند موريتز (إتش اند إم) 3.9 بالمئة.

وقفز سهم أسوشيتد بريتش فودز مالكة بريمارك اثنين بالمئة بعدما رفعت توقعاتها المالية للسنة المالية 2022-2023 بأكملها إثر أداء قوي لمتاجر بيع الملابس بالتجزئة في النصف الأول.

وتترقب الأنظار التقدير النهائي لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر فبراير شباط الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.