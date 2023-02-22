الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض

منذ ساعة واحدة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة الأربعاء متأثرة بهبوط أسهم شركات التعدين بسبب نزول أسعار المعادن كما أثارت بيانات اقتصادية قوية المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، كما يترقب المستثمرون أيضا نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر في وقت لاحق اليوم.

وتراجع مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 بالمئة مع اقتفاء أسهم شركات التعدين أثر نزول أسعار النحاس التي تأثرت بدورها بمخاوف تتعلق بتوقعات الطلب من الصين.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء 21\2\2023 أن الأنشطة الاقتصادية في فرنسا وألمانيا عادت للنمو كما دعم التعافي في أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة الآراء التي تقول إن أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي وكذلك الأوروبي ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وخالف سهم ستيلانتس التوجه العام وارتفع 1.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة المصنعة للسيارات إن نمو أرباحها التشغيلية بلغ 17 بالمئة في النصف الثاني من العام الماضي بدعم من تركيبة قوية من الإنتاج والتسعير.

    المصدر :
  • رويترز

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