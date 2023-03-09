الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الخميس، مع هبوط سهم شركة العقارات الألمانية إل.إي.جي إيموبيليان إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بسبب تعليق توزيعات الأرباح، فيما يشعر المستثمرون بالقلق إزاء استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وهوى سهم إل.إي.جي إيموبيليان 10.6 بالمئة في التعاملات المبكرة مع تعليق الشركة لتوزيعات الأرباح بعد إعلان نتائج العام بأكمله.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 بالمئة متأثرا بتراجع الأسهم العقارية 1.7 بالمئة.

وجاء انخفاض الأسهم الأوروبية بعد أن أغلقت على ارتفاع في الجلسة السابقة مدعومة على الأرجح بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن عدم التوصل لقرار بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة هذا الشهر.

لكن المخاوف استمرت بعد أن غذت بيانات أمريكية أقوى من المتوقع الآراء القائلة بأن الاحتياطي الاتحادي يمكن أن يواصل رفع أسعار الفائدة.

وهبطت أسهم شركات التعدين اثنين بالمئة بعد انخفاض أسعار النحاس مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.