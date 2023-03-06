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الأسهم الأوروبية تفتح مرتفعة

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 6 - مارس - 2023 11:47 صباحًا
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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استهلت الأسهم الأوروبية التداولات مرتفعة، الاثنين، وقفزت أسهم تيليكوم إيطاليا إلى قمة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في حين تراجعت أسهم شركات التعدين بعدما حددت الصين هدفا متواضعا للنمو السنوي.

وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أفضل أسبوعي منذ بداية العام.

وقفزت أسهم تيليكوم إيطاليا 4.1 بالمئة بعدما أعلن صندوق الودائع والقروض (سي.دي.بي) أمس الأحد أن مجلس إدارته وافق على عرض غير ملزم يتعلق بشبكة الخطوط الثابتة للشركة التي كانت تحتكر خدمات الهاتف، وأوضح أن العرض سيظل قائما حتى 31 مارس آذار.

وأعلنت الصين خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب هدفها للنمو الاقتصادي بحوالي خمسة بالمئة عند الحد الأدنى لنطاق التوقعات. وهبط مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.2 بالمئة مقتفيا أثر انخفاض في أسعار المعادن الأساسية.

وينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس التي من المقرر أن تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر على مدار يومين.

    المصدر :
  • رويترز

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