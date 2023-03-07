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الأسهم الأوروبية تفتح منخفضة قبيل بدء شهادة رئيس المركزي الأمريكي

منذ 34 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا في مستهل تعاملات، الثلاثاء، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع قبيل بدء شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالكونجرس بينما تخلت أسهم شركات السلع الفاخرة عن مكاسبها بفعل بيانات صينية قاتمة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش مع هبوط مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا، شديد التأثر بحركة أسعار الفائدة، بنسبة 0.8 بالمئة.

وتحظى شهادة باول أمام الكونجرس، التي من المقرر أن تبدأ في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، باهتمام شديد إذ ستتضمن إشارات إلى خطوة المركزي الأمريكي التالية بخصوص أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات تجارية صينية انخفاض الصادرات والواردات في يناير كانون الثاني وفبراير شباط وهو ما يشير إلى استمرار الضعف في الطلب على منتجات البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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