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الأسهم الأوروبية تفتح منخفضة مع تراجع أسهم شركات التعدين

منذ 40 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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افتتحت الأسهم الأوروبية منخفضة، الأربعاء، إذ قادت شركات التعدين والطاقة الخسائر مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الطلب في أعقاب بيانات تجارية ضعيفة من الصين.

وانخفض مؤشر النفط والغاز الأوروبي 2.2 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، في حين خسر مؤشر التعدين 2.3 بالمئة.

وقاد كلا المؤشرين الفرعيين تراجعا عاما في المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي انخفض 0.9 بالمئة بعد تحقيق مكاسب هامشية في الجلسة السابقة.

وأظهرت البيانات الواردة من الصين تباطؤ الصادرات والواردات في أغسطس آب مع تسجيل الاقتصاد نموا دون التوقعات إلى حد كبير في ظل تسبب ارتفاع التضخم في تراجع الطلب في الخارج بجانب الأثر السلبي لقيود كوفيد-19 الجديدة وموجات الحر على الإنتاج.

كما تأثرت الأسواق الأوروبية على نطاق واسع بالمخاوف من اندلاع أزمة طاقة وسط ارتفاع الأسعار وتوقف أكبر خط أنابيب للغاز الطبيعي الروسي إلى المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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