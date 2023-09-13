الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية تنخفض قبيل قرار البنك المركزي

منذ 4 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الأربعاء، وقادت أسهم الشركات الصناعية التراجع وهبط سهم بريتيش بتروليوم بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي، بينما يستعد المستثمرون لقرار المركزي الأوروبي بخصوص السياسة النقدية غدا الخميس.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة.

وهبطت أسهم القطاع الصناعي 0.8 بالمئة.

وخسر سهم بي.بي 2.8 بالمئة بعد استقالة الرئيس التنفيذي برنارد لوني أمس الثلاثاء بأثر فوري بعدما لم يفصح بشكل كامل عن تفاصيل علاقات شخصية سابقة مع زملاء.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 14 شهرا في أغسطس آب مع ارتفاع أسعار البنزين، لكن الزيادة السنوية في التضخم الأساسي كانت الأصغر في ما يقرب من عامين، مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفض أكثر من المتوقع في يوليو تموز، مما يسلط الضوء على تعديلات بالخفض للنمو الاقتصادي لهذا العام في توقعات المفوضية الأوروبية.

ومما ساعد في الحد من الخسائر ارتفاع أسهم البنوك الأوروبية 0.6 بالمئة، مسجلة مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فوميو كيشيدا
تحولات دراماتيكية في اليابان.. تعديل وزاري بحكومة كيشيدا
اليمن
ترحيب بتعيين ثماني قاضيات في المحكمة العليا باليمن
بوتين وكيم
بوتين وكيم ناقشا إرسال رائد كوري شمالي إلى الفضاء

الأكثر قراءة

من وادي خالد - أرشيفية
انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان