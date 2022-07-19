الأسهم الأوروبية تنخفض.. وسهم شركة الكهرباء الفرنسية يحد من الخسائر

واكبت الأسهم الأوروبية الاتجاه العام لأسواق الأسهم العالمية فهبطت لكن الأداء القوي لسهم شركة إي.دي.إف الفرنسية للكهرباء حد من الخسائر.

وارتفع سهم الشركة بعد توصلها إلى اتفاق تأميم بقيمة 9.85 مليار دولار وارتفاع أرباحها.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.

وتزايدت المخاوف من رفع أسعار الفائدة بعدما قالت مصادر إن واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيبحثون ما إذا كانوا سيرفعون الفائدة 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس يوم الخميس بهدف احتواء التضخم القياسي.

وأثر ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن، على اتجاه أسعار الأسهم فهبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة واحد بالمئة.

وقفز سهم إي.دي.إف 15 بالمئة بعدما قالت الحكومة الفرنسية إنها ستعرض 12 يورو للسهم للسيطرة على شركة الكهرباء بالكامل في عرض استحواذ يطلق يدها في إدارة المجموعة وسط تعاملها مع أزمة الطاقة في أوروبا.

وارتفع سهم نوفارتيس للأدوية 0.2 بالمئة وزاد سهم وايز لتحويل الأموال المدرجة في لندن 11.2 بالمئة بعد إعلانهما نتائج أعمال جيدة.