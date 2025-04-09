الأسهم الأوروبية تواصل الهبوط وسط الحرب التجارية

واصلت الأسهم الأوروبية الهبوط الأربعاء مع رفع الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى أكثر من المثلين، وسجلت أسهم قطاع الرعاية الصحية أكبر الخسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من الرسوم الجمركية على قطاعات معينة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.5 بالمئة بعد أن بدد مكاسب حققها في الجلسة السابقة.

وهبط قطاع الرعاية الصحية 5.8 بالمئة مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2022 بعد أن أكد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية “كبيرة” على واردات الأدوية.

وهوت أسهم شركات الأدوية العملاقة روش ونوفارتس ونوفو نورديسك وأسترازينيكا بنسب تتراوح بين 6.9 بالمئة و5.8 بالمئة.

وقالت وزارة المالية الصينية إن بكين ستفرض رسوما جمركية 84 بالمئة على السلع الأمريكية اعتبارا من غد الخميس، ارتفاعا من 34 بالمئة أعلنت عنها قبل ذلك، وذلك بعد أن دخلت رسوم جمركية 104 بالمئة فرضها ترامب على الواردات الصينية حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وأطلقت الرسوم الجمركية المتبادلة موجة جديدة من البيع في الأسواق العالمية، إذ لجأ المستثمرون إلى التخلص من السندات الأمريكية التي كانت ملاذا آمنا بسبب مخاوف من أن الحرب التجارية ستؤثر بشدة على النمو الاقتصادي وتؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وقال أندريا سيسيوني، رئيس الأبحاث في تي.إس لومبارد “لم يتحقق أي تقدم كبير فيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة والدول التي تأثرت بهذه الرسوم الجمركية المضادة… وفي رأينا، لا يمكن للصين بأي حال أن تتراجع”.

وهبطت الأسهم الألمانية ثلاثة بالمئة. ويقل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حاليا بأكثر من 16 بالمئة عن أعلى مستوى إغلاق له في مارس آذار، مقتربا من عتبة 20 بالمئة التي تؤكد هبوط السوق.

وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه سيفرض رسوما جمركية 25 بالمئة على مجموعة من الواردات الأمريكية في جولة أولى من التدابير المضادة، بعد أن دخلت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بلدان محددة حيز التنفيذ أيضا.

وتراجعت أسهم البنوك شديدة التأثر بأسعار الفائدة 3.1 بالمئة مع توقع المتعاملين خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لدعم الاقتصاد المتدهور.

وقال صناع السياسة النقدية إن البنك المركزي مستعد للحفاظ على الاستقرار المالي في حالة حدوث المزيد من الاضطرابات في السوق، مع الإشارة إلى مخاطر متزايدة تهدد النمو في منطقة اليورو.

كما هبطت أسهم الطاقة خمسة بالمئة مع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وانخفضت أسهم شركات التعدين 3.7 بالمئة بسبب المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين أكبر مستهلك للمعادن.

وتراجع سهم ريدكير فارمسي الألمانية 16.7 بالمئة بعد الإعلان عن طرح سندات قابلة للتحويل.