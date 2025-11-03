الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
الأسهم الأوروبية ثابتة مع صعود قطاع الطاقة وهبوط سهم كامباري

منذ 49 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

ستقرت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال الشركات، في حين شهد سهم كامباري انخفاضًا بعد فتح تحقيق بشأن مزاعم تهرب ضريبي.

وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 572.29 نقطة، بالقرب من أدنى مستوى له خلال الأسبوع الماضي. وارتفع سهم شركة جي.تي.تي الفرنسية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 4.3% بعد رفع توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية، ما دعم مكاسب قطاع النفط والغاز الذي صعد 1.1%.

كما ارتفع سهم بي.بي بنسبة 1.7% بعد إعلان بيع حصص في أصول خطوط الأنابيب في حقلي بيرميان وإيجل فورد بالولايات المتحدة لصناديق تديرها شركة سيكث ستريت مقابل 1.5 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم كامباري 4% بعد مصادرة السلطات الإيطالية أسهم بقيمة 1.29 مليار يورو على خلفية تحقيق في التهرب الضريبي، بينما هبط سهم بوست إن.إل بنحو 4% نتيجة خسارة تشغيلية فصلية فاقت التوقعات، مع استمرار التحديات على البريد المحلي.

    المصدر :
  • رويترز

