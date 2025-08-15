الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى في 5 أشهر بدفعة من نتائج أعمال قوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لتقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت تجاوز فيه المستثمرون أثر مسألة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وعثروا على الدعم للمعنويات من صدور نتائج أعمال قوية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش مدفوعا بارتفاع أسهم شركات التعدين والكيماويات.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ألاسكا. وتأمل الولايات المتحدة في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والتفاوض أيضا على اتفاق نووي محتمل.

وزادت الأسهم في العالم بشكل عام رغم بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مما حد من التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، ورغم بيانات اقتصادية صينية ضعيفة تشير إلى آثار متعلقة بالرسوم الجمركية.

وقفز سهم إن.كيه.تي الدنمركية لحلول كابلات الطاقة 9.1 بالمئة بعد أن حدثت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله.

لكن سهم إيه.إس.إم.إل انخفض بنسبة 1.5 بالمئة مع تعرض الشركة، وهي أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، لضغوط بعد أن خفضت شركة أبلايد ماتيريالز الأمريكية توقعاتها للأرباح للربع الرابع بسبب ضعف الطلب من الصين والتبعات غير المعروفة بعد للرسوم الجمركية.

وأصدرت الشركة الهولندية تحذيرا مماثلا في منتصف يوليو تموز، قائلة إن من الوارد عدم تسجيل نمو في 2026. وتراجع سهم بي.إي سيميكونداكتور 0.7 بالمئة ونزل سهم إيه.إس.إم.آي بنسبة 1.1 بالمئة.

وسجل سهم باندورا الدنمركية لصناعة المجوهرات أكبر خسارة على المؤشر ستوكس 600 وهوى 11.9 بالمئة بعد أن جاءت إيرادات الشركة من العمليات الأساسية في الربع الثاني أقل من التقديرات.