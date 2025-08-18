الأسهم الأوروبية مستقرة قبيل قمة ترامب وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين وسط ترقب المستثمرين للاجتماع المقرر بين قادة أوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، وذلك في أعقاب القمة الروسية الأمريكية التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق فوري.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بترامب في حضور زعماء أوروبيين آخرين في محاولة للضغط لإبرام اتفاق سلام لا يصب في صالح موسكو.

والتقى ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة واتفقا على ضرورة العمل على التوصل إلى اتفاق سلام وليس لوقف لإطلاق النار.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 4.1 بالمئة بعد أن حصل عقار ويجوفي لإنقاص الوزن الذي تنتجه شركة الأدوية على موافقة معجلة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج مرض خطير في الكبد.

وقفز سهم فيستاس 9.7 بالمئة وكان من بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 بعد توصية تعتبر السهم ملاذا آمنا.

وانخفض سهم كومرتس بنك 3.7 بالمئة بعد أن خفض دويتشه بنك توصيته للسهم.