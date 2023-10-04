الأسهم الخليجية تتراجع بعد انخفاض أسعار النفط

تراجعت معظم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 4\10\2023 بعد انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، قبل اجتماع لجنة وزراء تحالف أوبك+ والذي من المتوقع أن يقرر الإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير.

وهبط خام برنت 0.6 بالمئة إلى 92.49 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة بعد تراجع أسهم جميع القطاعات.

وتراجع سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة ونزل سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.1 بالمئة.

وفي أبوظبي، انخفض مؤشر الأسهم القياسي 0.1 بالمئة بعدما هوى سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) 3.2 بالمئة وتراجع سهم أدنوك للحفر 1.2 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.6 بالمئة مع تراجع جميع القطاعات.

وتراجع سهم مجموعة صناعات قطر 1.4 بالمئة وسهما مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي 0.5 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب، وهما من أكثر الأسهم ثقلا في المؤشر القطري.

وهبط المؤشر السعودي 0.6 بالمئة متأثراً بخسائر في جميع القطاعات تقريبا. وانخفض سهم لومي للتأجير بنسبة اثنين بالمئة وسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2.1 بالمئة.

ومن بين الخاسرين شركة النفط العملاقة أرامكو وأكبر بنك في المملكة من حيث الأصول البنك الأهلي السعودي، وتراجع السهمان 0.4 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

وزادت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس\آب مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها المركزي الأمريكي نظرا لأن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.