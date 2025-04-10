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الأسهم السعودية ترتفع وتتصدر الأسواق في منطقة الخليج

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2025 10:54 صباحًا
أسواق الأسهم في منطقة الخليج

أسواق الأسهم في منطقة الخليج

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تصدرت الأسهم السعودية ارتفاعات أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في التعاملات المبكرة الخميس، مقتفية أثر الأسهم العالمية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ التعليق المؤقت لمعظم الرسوم الجمركية التي فرضها في الآونة الأخيرة.

وأعلن ترامب أمس الأربعاء تعليقا مؤقتا لمدة 90 يوما لكثير من الرسوم الجمركية الجديدة، إلا أنه رفع الرسوم على الصين إلى 125 بالمئة بأثر فوري من 104 بالمئة التي أُعلن عنها قبل ذلك ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق أمس الأربعاء.

وقفز المؤشر الرئيسي بالسعودية أربعة في المئة مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 3.8 بالمئة وزيادة سهم البنك الأهلي السعودي أكبر مصارف البلاد 3.9 بالمئة.

وفرض ترامب على السعودية الحد الأدنى من معدل الرسوم والبالغ عشرة بالمئة، وهي نسبة ستظل سارية.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي اثنين في المئة، بينما صعد المؤشر بالرئيسي بأبوظبي 1.3 بالمئة.

وفي قطر، زاد المؤشر الرئيسي 2.5 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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