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الأسهم اليابانية تتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق

منذ ساعتين
الأسهم اليابانية- تعبيرية

الأسهم اليابانية- تعبيرية

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تراجعت الأسهم اليابانية الأربعاء مقارنة بالجلسة السابقة، التي سجلت فيها أعلى مستوى في أسبوع، بضغط من تراجع أسهم شركات الرقائق العالمية خلال الليل والمخاوف إزاء وضع انتشار كوفيد-19 في الصين.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 107.37 نقطة أو 0.41 بالمئة مسجلا 26340.50 نقطة، وفقد المؤشر حوالي 8.5 بالمئة حتى الآن هذا العام بما يشمل تراجعا بنسبة 5.9 بالمئة في ديسمبر\كانون الأول.

وضغطت تراجعات سهمي فاست ريتيلينج، المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس، ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة بأكبر قدر على نيكي، وسجلت أسهم سوفت بنك أقل مستوى في شهرين.

وأعلن بنك اليابان في وقت سابق من اليوم عن ملخص الآراء من محضر اجتماع للسياسة النقدية عقد يومي 19 و20 ديسمبر\كانون الأول وأبقى فيه البنك المركزي على سياسته النقدية بالغة التيسير لكنه صدم الأسواق بتعديل مفاجئ في قواعد التحكم في عائدات السندات بما يسمح برفع سعر الفائدة على المدى الطويل.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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