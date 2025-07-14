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الأسهم اليابانية تتراجع وسط مخاوف انتخابية وتجارية مع واشنطن

14 - يوليو - 2025
أسواق الأسهم اليابانية - رويترز

أسواق الأسهم اليابانية - رويترز

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شهدت الأسهم اليابانية تراجعا اليوم الاثنين مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة والمفاوضات التجارية التي لم تصل إلى نتائج حاسمة مع الولايات المتحدة مما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.

تراجع المؤشر نيكي 0.2 بالمئة عند استراحة منتصف الجلسة متجها نحو تسجيل جلسة ثالثة على التوالي من الخسائر، فيما حافظ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على استقراره.

أشار رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشوبا إلى استمرار المفاوضات حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 25 بالمئة اعتبارا من الأول من أغسطس آب. ومع ذلك، تراجعت فرص احتفاظ ائتلاف إيشوبا الحاكم بالأغلبية في مجلس الشيوخ مع اقتراب الانتخابات المقررة في 20 يوليو تموز.

وقال فوميكا شيميزو الخبير الاستراتيجي في بنك نومورا “إذا خسر الحزب الحاكم أغلبيته في مجلس الشيوخ، فسوف تتأجل على الأرجح المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وتتزايد مخاوف السوق بشأن السياسات المالية التوسعية”. وأضاف “أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا بأن تتأثر سوق الأسهم اليابانية بهذه التطورات”.

وشهد المؤشر نيكي صعود 115 سهما مقابل تراجع 108 أسهم. وكانت شركة نكسون لتطوير ألعاب الفيديو من بين أكبر الخاسرين حيث هبطت 3.6 بالمئة تلتها شركة ليزرتيك المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات بتراجع 3.5 بالمئة.

في المقابل، تصدرت شركة نيسان موتور المكاسب على المؤشر نيكي بارتفاع 3 بالمئة لتتعافى قليلا من خسائرها في الجلسات السابقة تلتها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بارتفاع 2.7 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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