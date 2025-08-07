الأسهم اليابانية تحقق مكاسب للجلسة الثالثة رغم تراجع الأجور الحقيقية

صعد المؤشر توبكس الياباني ليلامس مستوى قياسيا اليوم الخميس متتبعا المكاسب القوية التي تحققت خلال الليل في وول ستريت، في حين عززت أرباح شركات محلية قوية التوقعات بنمو الأجور.

بحلول الساعة 02:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة تقريبا عند 2993.14 نقطة.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المؤشر القياسي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2993.21.

وتقدم المؤشر نيكي 0.9 بالمئة إلى 41151.07 نقطة.

ويتجه المؤشران لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، شريطة استمرار الزخم الحالي.

وتأتي سلسلة الصعود بعد هبوط حاد يوم الاثنين، عندما سجل نيكي أكبر انخفاض له في شهرين وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي والتجارة.

وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين في سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول “السوق مقتنعة الآن بأن الاقتصاد الأمريكي لن يتباطأ”.

وأضاف “هذا أمر مهم بالنسبة لعملية اتخاذ بنك اليابان لقرار رفع أسعار الفائدة. فمع نتائج أرباح الشركات القوية والاتجاه نحو زيادة الأجور، تتوقع السوق الآن أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة بحلول نهاية العام”.

ومع ذلك، أشارت البيانات الحكومية الصادرة أمس الأربعاء إلى أن الأجور الحقيقية في اليابان انخفضت للشهر السادس على التوالي في يونيو حزيران، إذ استمر التضخم في تجاوز نمو الأجور.

وتتزايد التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول لدعم الاقتصاد.

وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.8 بالمئة مما منح أكبر دفعة للمؤشر توبكس، في حين ارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.56 بالمئة.

وقفز سهم إم3 بنسبة 22 بالمئة بعد أن رفع بنك جولدمان ساكس السعر المستهدف لمشغل منصة الخدمات الطبية إلى 2300 ين من 2250 ينا للسهم.

لكن سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق فهبط لليوم الثالث، بتراجعه 2.7 بالمئة اليوم الخميس ليشكل أكبر ضغط على نيكي.

وخسر سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.7 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق بسبب مخاوف من تباطؤ محتمل في إنتاج الرقائق عالميا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية بنحو 100 بالمئة على رقائق أشباه الموصلات المستوردة من الدول التي لا تنتجها في الولايات المتحدة أو تخطط للقيام بذلك.