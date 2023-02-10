الجمعة 19 رجب 1444 ﻫ - 10 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

منذ 48 دقيقة
الأسهم اليابانية- تعبيرية

الأسهم اليابانية- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الجمعة مدعومة بأرباح قوية للشركات وتوقعات الشركات المحلية، مع قيادة طوكيو إلكترون للمكاسب بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية.

وصعد المؤشر نيكي 0.31 بالمئة ليغلق عند 27670.98 نقطة بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 0.59 بالمئة.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن بعض مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة فقط عند 1986.96 نقطة لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 0.85 بالمئة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 4.35 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله، لتصبح أكبر الداعمين للمؤشر نيكي. وارتفع سهم نظيرتها أدفانتست 1.5 بالمئة.

وقفز سهم كوبي ستيل للصلب 14.97 لتسجل أفضل أداء على المؤشر نيكي بعد الإعلان عن توزيع أرباح قياسية للعام بأكمله.

وصعد مؤشر شركات صناعة الصلب 3.4 ليصبح القطاع الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو.

وارتفع سهم شركة داي نيبون برينتنج 13.81 بعد أن أعلنت شركة الطباعة عن أكبر عملية إعادة شراء لأسهمها حتى الآن.

وتراجع قطاع العقارات 1.54 بالمئة متأثرا بخسائر لشركة ميتسوبيشي العقارية وميتسوي فودوسان 3.77 و1.2 بالمئة على الترتيب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم بريطانيا
الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من 2022
الدولار
ارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي بحث مع نظيرة البولندي الوضع في المنطقة

الأكثر قراءة

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
"عاجل جداً"... تعميم من وزير الداخلية
عناصر ينتمون لحزب الله
الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
آثار الزلزال في كهرمان مرعش
زلزال تركيا - سوريا
يهدد 14 دولة.. تحذير من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر