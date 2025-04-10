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الأسهم اليابانية تقفز بعد إعلان ترامب تعليق تطبيق الرسوم

منذ 11 دقيقة
أحد المارة يمر بجانب شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي للأسهم خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز

أحد المارة يمر بجانب شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي للأسهم خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز

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قفز المؤشر نيكي الياباني الخميس مع انحسار المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأمريكية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما للرسوم التي فرضها على العديد من الدول.

وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر نيكي بنسبة 8.8 بالمئة ليصل إلى 34492.05 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 7.9 بالمئة ليصل إلى 2534.89 نقطة.

وجاء ارتفاع نيكي في أعقاب الارتفاعات التي شهدتها وول ستريت خلال الليل، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5 بالمئة، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ عام 2008.

    المصدر :
  • رويترز

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