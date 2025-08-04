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الأسهم اليابانية تهوي لأدنى مستوى في 4 أشهر بفعل مخاوف اقتصادية

منذ ساعتين
أسواق الأسهم اليابانية - رويترز

أسواق الأسهم اليابانية - رويترز

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انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في أربعة أشهر تقريبا اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.8 بالمئة ويتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 أبريل نيسان. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.5 بالمئة. وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 بالمئة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية بشدة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في يوليو تموز، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي.

وعلى الصعيد الداخلي، تزايدت التكهنات بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد يستقيل بعد هزيمة حزبه في الانتخابات الشهر الماضي.

ونفى إيشيبا باستمرار خططه للتنحي بعد أن خسر ائتلافه الحاكم أغلبيته في مجلس المستشارين في البرلمان، لكن الضغوط من داخل حزبه الديمقراطي الحر تتزايد.

وبالنسبة للأسهم الفردية، كان سهم شركة سوسيونكست للرقائق الإلكترونية ضمن الرابحين القلائل على المؤشر نيكي. وارتفع السهم 3.9 بالمئة، يعقبه سهم شركة هويا للبصريات الذي صعد 2.7 بالمئة

    المصدر :
  • رويترز

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