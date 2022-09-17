الأسوأ في التاريخ الحديث.. عاصفة "ميربوك" تهدد ألاسكا الأمريكية

يستعد سكان الساحل الغربي لولاية ألاسكا الأميركية، لعاصفة قوية، قال خبراء الأرصاد إنها “قد تكون واحدة من أسوأ العواصف في التاريخ الحديث”.

وتهدد العاصفة بـ”هبوب رياح بقوة الأعاصير وأمواج عالية”، يمكن أن تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وتتسبب في حدوث فيضانات، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وتعد العاصفة “بقايا ما كان يعرف باسم إعصار ميربوك”، وقال المتخصص بأحوال المناخ في جامعة ألاسكا فيربانكس، ريك ثومان، إنه يؤثر أيضا على أنماط الطقس بعيدا عن ألاسكا، واصفا العاصفة بـ”التاريخية”.

وقال” في غضون 10 سنوات، سوف يشير الناس إلى العاصفة التي ستضرب ألاسكا في سبتمبر 2022 باعتبارها عاصفة مرجعية”.

وتوقع خبراء الأرصاد هبوب رياح بقوة الإعصار في أجزاء من بحر بيرنغ، وفي المناطق الصغيرة في إليم وكويوك، على بعد حوالي 145 كيلومترا من المنطقة المحورية في نومي.

ويمكن أن يصل منسوب المياه إلى خمسة أمتار فوق خط المد العالي الطبيعي، بحسب “دائرة الطقس الوطنية”.

وتظل التحذيرات من امكانية حدوث فيضانات سارية حتى، الاثنين، في أجزاء من شمال غرب ألاسكا.