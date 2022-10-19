الأسواق الرئيسية في الخليج تغلق على تراجع

اختتمت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج تداولات، الأربعاء، على تراجع وسط تقلبات في أسعار النفط ومخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

ففي دبي، أنهى المؤشر الرئيسي مكاسب استمرت أربع جلسات ليغلق على انخفاض 0.6 بالمئة متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 بالمئة. كما أغلق سهم هيئة كهرباء ومياه دبي على انخفاض اثنين في المئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس إن التداولات في بورصة دبي جاءت متقلبة في ظل استمرار تأثير المخاوف من حدوث ركود عالمي على توقعات المتداولين.

وأضاف “قد تشهد السوق بعض تصحيحات الأسعار إذا تحرك التجار لتأمين مكاسبهم”.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة بعد هبوط سهم إي آند (اتصالات سابقا) 0.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الإنماء 2.2 بالمئة.

وسجلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، ارتفاعا مع تغلب العوامل التي تضغط باتجاه الصعود مثل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية ونقص المعروض في السوق بشكل عام على تلك التي تدفع في الاتجاه المقابل كالغموض بشأن نمو الطلب من الصين وانخفاض أسعار الغاز والسحب من الاحتياطيات الأمريكية.

وفي الجلسة السابقة، انخفض خام برنت 1.7 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 3.1 بالمئة، إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بعد تقارير عن اعتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب المزيد من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

وفي قطر تراجع المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.8 بالمئة.

وأرجع المحلل تقي الدين هبوط السوق القطرية إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، وأشار إلى أنها قد تسجل المزيد من الخسائر.

وفي خارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي في مصر على انخفاض 0.1 بالمئة.

البحرين.. المؤشر الرئيسي ارتفع 0.1 بالمئة إلى 1867 نقطة.

سلطنة عمان.. المؤشر الرئيسي هبط 0.2 بالمئة إلى 4479 نقطة.

الكويت.. المؤشر الرئيسي صعد 0.8 بالمئة إلى 7994 نقطة.