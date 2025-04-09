الأسواق اليابانية تسجل خسائر حادة مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء وأنهى الجلسة منخفضا بنحو أربعة بالمئة في ظل موجة بيع واسعة في وقت يقيم فيه المتعاملون مخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل وسط حرب تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض نيكي 3.9 بالمئة ليغلق عند 31714.03 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.4 بالمئة إلى 2349.33 نقطة.

وشهد نيكي تقلبات واضحة هذا الأسبوع، إذ أغلق مرتفعا ستة بالمئة أمس الثلاثاء بعد أن هوى 7.8 بالمئة يوم الاثنين إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام.

وواصل نيكي خسائره لينخفض 5.3 بالمئة في وقت سابق من جلسة اليوم الأربعاء بعد أن دخلت رسوم جمركية “مضادة” فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ، منها رسوم جمركية ضخمة بنسبة 104 بالمئة على السلع الصينية، مما يعمق حربه التجارية العالمية حتى مع استعداده للتفاوض مع بعض الدول.

وقال شوتارو يوسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجينس لابوراتوري إن الخسائر الفادحة التي تكبدها المؤشر نيكي مرتبطة بزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في التداولات الآسيوية بما يشير إلى أن المستثمرين يبيعون حتى أكثر أصولهم أمانا.

وقال “الأسواق الآن في حالة ذعر وأي تحرك كبير قد يدفع إلى موجة بيع لأصول المخاطرة”.

وفي اليابان، تصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا الخسائر على المؤشر نيكي. وتراجع سهم أدفانتست 7.8 بالمئة في حين نزل سهم طوكيو إلكترون ستة بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في شركات التكنولوجيا الناشئة 7.2 بالمئة.

وضغطت مكاسب الين مقابل الدولار على أسهم شركات التصدير. وارتفع الين إلى 144.865 مقابل الدولار بسبب مراهنات على ملاذات آمنة.

ويضر صعود الين أسهم شركات التصدير لأن ذلك يخفض قيمة أرباحها في الخارج بالعملة اليابانية عندما تقوم الشركات بتحويلها إلى اليابان.