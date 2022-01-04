الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش ينتزع حريته

فك الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش يوم الثلاثاء إضرابه عن الطعام بعد 141 يوما، عقب انتزاع حريته.

وأعلن خالد محاجنة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم، أن الأسير هشام أبو هواش، أعلن فك اضرابه عن الطعام بعد 141 يوما، بعد انتزاع حريته.

وأكدت قناة “فلسطين اليوم” أن الأسير أبو هواش انتزع حريته، وفك إضرابه عن الطعام الذي دام 141 يوما، وذلك بعد أن تقرر الإفراج عنه يوم 26 فبراير من العام الجاري.

وقالت حركة حماس في بيان “‏نبارك للأسير البطل هشام أبو هواش انتصاره على السجان الصهيوني في معركة الأمعاء الخاوية”.

وأضافت الحركة أن الأسير هشام أبو هواش أثبت مرة أخرى قدرة الفلسطيني على الصمود والتحدي وانتزاع الانتصارات من المحتل الصهيوني وامتلاكه لارادة عظيمة لا تُقهر.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أفادت بأن 50 أسيرا سيباشرون الليلة إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وقالت “هيئة الأسرى” في بيان يوم الثلاثاء إن الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي في السجون ستكون على رأس الإضراب.