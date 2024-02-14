الأطفال يموتون في غزة.. "فيديو" لمتظاهرين يقاطعون خطاب وزير الخارجية السويدي

تعرض وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم (الأربعاء 14-2-2024) لانتقاد حاد من متظاهرين غاضبين قاطعوا كلمته خلال مناقشة في البرلمان السويدي.

وخلال خطاب بيلستروم عن حق إسرائيل بالدفاع عن نقسها، صرخت امرأة من المحتجين قائلة: “كيف يمكنك ذلك وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية، والأطفال يموتون في غزة على مرأى ومسمع من الجميع”.

وكان بيلستروم، خلال بث للمناقشة على الموقع الإلكتروني للبرلمان، يقدم إعلان السياسة الخارجية للحكومة، وشرع بالقول إن “السويد تدعم حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ضد (حماس) وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”، حينما قاطعته امرأة تجلس في منصة المتفرجين وصرخت: “كيف يمكنك ذلك؟ وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.

ودعا رئيس البرلمان إلى فرض النظام في القاعة، وبعد ذلك اصطحب الأمن المرأة خارج قاعة الاجتماع، وواصل نشطاء آخرون تعطيل خطاب الوزير، فاصطحب الأمن 5 أشخاص إلى خارج القاعة وفقا لتقارير SVT.

متظاهرون يقاطعون وزير الخارجية السويدي تحت قبة البرلمان: هم متظاهرون بالصراخ قائلين "الأطفال يموتون في غزة على مرأى ومسمع من الجميع" أثناء كلمة لوزير الخارجية توبياس بيلستروم حول الحرب في غزة ويدعو إلى إطلاق سراح فوري وغير مشروط للرهائن.. للمزيد https://t.co/CiSPKy458s pic.twitter.com/UwUJr0nloS — euronews عــربي (@euronewsar) February 14, 2024

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت، اليوم الأربعاء، استشهاد 103 فلسطينيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا في القطاع منذ السابع من أكتوبر بلغ 28 ألفا و576 قتيلا، وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 جريحا خلال 24 ساعة”.

ووفقا للوزارة، “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم”.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ131 فيما يخيم شبح الكارثة الإنسانية على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.