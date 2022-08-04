الأطلسي: الحرب الأوكرانية هي الفترة الأخطر في أوروبا منذ الحرب العالمية

تخطّت تهديدات الغزو الروسي لأوكرانيا منذ حوالي 6 أشهر حدود أوكرانيا، لتصل نيران الصراع الى العالم كله لا سيما القارة الأوروبية التي تعصف بها أزمة إمدادات مصادر الطاقة الروسية، ما يهدّد اقتصادات دولها بأزمات حادة.

في هذا الاطار، أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرغ” أن الحرب في أوكرانيا هي أخطر لحظة تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأنه يتعين عدم السماح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب.

واعتبر أنه ربما يصبح واجبًا على الحلف ودوله الاستمرار في دعم أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الأخرى لفترة طويلة مقبلة للحيلولة دون نجاح روسيا.

وقال ستولتنبرغ،في كلمة بلغته النرويجية الأم،: “من مصلحتنا أن يفشل هذا النوع من السياسة العدوانية”.

كما وصف ما تقول موسكو إنه “عملية عسكرية خاصة” بأنها هجوم على النظام العالمي الراهن، وقال إنه يتعين على التحالف منع انتشار الحرب.

الى ذلك، قال المسؤول الأممي: “هذا أخطر وضع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.. إذا فكر الرئيس (فلاديمير) بوتين، مجرد التفكير، في فعل شيء مماثل بدولة عضو في الحلف مثلما فعل في جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا، فسيتدخل الحلف على الفور”.