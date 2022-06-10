الأعلى منذ 40 عامًا.. أميركا تشهد مستويات قياسية للتضخم

يواصل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية بلوغ مستويات قياسية لم تسجلها البلاد منذ عقود، حيث يواجه الأميركيون زيادة حارقة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

وتسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أيار، حيث وصلت أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وزادت تكلفة المواد الغذائية، ليسجل التضخم أكبر زيادة سنوية في ما يقارب 40 عاما ونصف، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يمضي في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى سبتمبر أيلول لمكافحة التضخم.

وعكست الزيادة الأسرع من المتوقع للتضخم الشهر الماضي والتي أعلنت عنها وزارة العمل الجمعة ارتفاعًا في الإيجارات، والتي زادت بأكبر قدر منذ عام 1990. وتجبر ضغوط الأسعار المتواصلة الأميركيين على تغيير عادات الإنفاق وستزيد بالتأكيد المخاوف من الدخول إما في ركود كامل أو فترة من النمو البطيء للغاية.

ويشكل ارتفاع التضخم أيضا خطرًا سياسيًا على الرئيس “جو بايدن” وحزبه الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني.

في السياق نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين واحدًا بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في نيسان.

وقفزت أسعار البنزين بنسبة 4.1 بالمئة بعد انخفاضها 6.1 بالمئة في نيسان. وقفزت أسعار المواد الغذائية 1.2 بالمئة وأسعار منتجات الألبان والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ تموز 2007. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في أعقاب حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.7 بالمئة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أيار، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.6 بالمئة، في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ كانون الأول 1981، بعد زيادة 8.3 بالمئة في نيسان. كان الاقتصاديون يأملون في بلوغ معدل التضخم السنوي ذروته في نيسان.