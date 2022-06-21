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الأعلى منذ 7 سنوات.. الروبل يرتفع مقابل الدولار واليورو

منذ 50 ثانية
الروبل الروسي

الروبل الروسي

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قفز الروبل الروسي لأعلى مستوياته في سبعة أعوام أمام الدولار واليورو في بورصة موسكو، مدعومًا بقيود على تحركات رؤوس الأموال ومدفوعات ضرائب في نهاية الشهر.

وعند الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، كان الروبل مرتفعًا 3.22 بالمئة عند 53.84 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ حزيران 2015 .

وأمام اليورو، صعد الروبل 4.02 بالمئة إلى 56.48، وهو أعلى مستوى منذ أيار 2015 .

ويلقى الروبل، الذي أصبح العملة الأفضل أداء في العالم هذا العالم، دعمًا من ارتفاع إيرادات روسيا من صادرات السلع الأولية، وهبوط حاد في الواردات وحظر على سحوبات الأسر من المدخرات بالعملة الأجنبية.

واستمد الروبل دعمًا أيضا من مدفوعات ضرائب الشركات أوائل الأسبوع القادم.

وبالنسبة للشركات التي تركز على التصدير فإن ذلك يعني تحويل إيراداتها بالدولار واليورو إلى الروبل.

يأتي ارتفاع الروبل، في وقت تتواصل فيه العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وأظهرت مسودة وثيقة أن زعماء الاتحاد الأوروبي يعملون للحفاظ على الضغط على روسيا في قمتهم هذا الأسبوع بأن يتعهدوا بالمزيد من العمل بشأن العقوبات، وأن يكون الذهب من بين الأرصدة التي قد يتم استهدافها في جولة جديدة محتملة من العقوبات، وفقا لرويترز.

وتبنى الاتحاد الأوروبي 6 حزم من العقوبات ضد روسيا وروسيا البيضاء منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا يوم 24 شباط. لكن عدة قطاعات، من بينها الغاز، لم تمتد إليها العقوبات بشكل كبير حتى الآن في وقت تتجنب فيه حكومات الاتحاد الأوروبي الإجراءات التي يمكن أن تلحق ضررا باقتصاداتها أكثر من الاقتصاد الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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