الأعلى هذا العام.. تركيا تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا

أعلنت تركيا، الجمعة، عن تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد وهو ما يمثل أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس هذا العام، مع تخفيف القيود الاحترازية.

وسجلت تركيا 14941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى زيادة يومية هذا العام خلال أقل من أسبوعين منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تخفيف القيود التي كانت مفروضة لمواجهة الوباء.

وتضاعفت الحصيلة اليومية تقريبا مقارنة بالشهر الماضي، وهي زيادة قالت السلطات إن السبب فيها يرجع إلى السلالات الجديدة من الفيروس.

وأعلن أردوغان إعادة فتح المدارس والمقاهي والمطاعم بشكل جزئي الأسبوع الماضي، وخففت السلطات من قيود الإغلاق خلال عطلات نهاية الأسبوع بعد أن كان عدد الحالات الجديدة قد انخفض إلى أقل من عشرة آلاف حالة يوميا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الجمعة، وفاة 66 مصابا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 29356 وفاة.

كما أظهرت البيانات أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت إلى مليونين و850 ألفا و930 إصابة بحلول اليوم الجمعة.

وقامت تركيا، التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، بتطعيم نحو 10.87 مليون بجرعات من اللقاحات المضادة في حملة بدأت منتصف يناير/ كانون الثاني، وتستهدف تركيا تطعيم 50 مليونا بحلول الخريف المقبل.